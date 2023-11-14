Российские военные жалуются, что на оккупированной территории процветает "партизанщина".

На оккупированной территории Луганской области население массово травит российских военных. Об этом говорят сами захватчики в своих пабликах.

Отмечается, что в прифронтовой зоне в Кременском районе области оккупантам в магазинах продают пельмени с иглами, энергетики с серой и пельмени с отравой. Россияне приходили с облавами, однако их продолжают травить.

"Самое опасное – это Ягуары. Энергетики. Их бадяжат с серой. Разъедает желудки. Люди с дырками уезжают на эвакуацию", – говорится в переписке, скриншоты которой публикуют пропагандистские каналы.

Однако на этом "сюрпризы" для оккупантов не заканчиваются. Захватчики жалуются, что в том районе полным ходом процветает "партизанщина".

"Дети тут пару раз зажигалки солдатам дарили, которые взрывались. Тоже факт подтвержденный. Эти одноразовые курилки тоже взрываются во рту. Тут партизанщина полным ходом. Два раза в**бывали местные семейные пары, которые брали миномет легкий, выезжали с детьми через блокпосты в ближайший тыловой лес и обх**ривали наше РМО", – сказано в переписке.

Война в Украине: это стоит знать

На Запорожском направлении бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен четырех российских оккупантов. Двое из них оказались контрактниками.

Тем временем, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне стали применять больше дронов-камикадзе на передовой. Он отметил, что оккупанты продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях на восточном фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: