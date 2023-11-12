Местные стараются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты.

В Старобельске Луганской области российские оккупанты проводят мобилизацию местных жителей и отправляют их для военной подготовки в Краснодарский край.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. "В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты.

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"Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край Российской Федерации", - говорится в сводке.

Ситуация в Луганской области

Россияне начали мобилизацию шахтеров на оккупированных территориях Луганской области. Повестки раздают в Ровеньках, Красном Луче и Краснодоне. Отмечается, что шахтеров забирают на войну силой. Ни о каких пропагандистских поощрениях уже нет речи.

Кроме того, россияне проводят мобилизацию студентов на временно оккупированной территории Луганской области. Такие же тенденции прослеживаются и на других оккупированных территориях Украины.

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