По словам пленных, россиян мобилизуют, угрожая заключением на 15 лет за отказ от участия в так называемой "спецоперации".

Бойцы воинской части 3017 Национальной гвардии на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя российскими военнослужащими. Таков результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции.

Как говорится в сообщении Нацгвардии, изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков - из 136-й отдельной мотострелковой бригады, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск. Двое из них - контрактники.

Пленные оккупанты пытались убедить украинских защитников, что служат меньше года и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации идти на шутрмы.

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"Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения", - говорится в сообщении.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, зато обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.

Потери РФ в войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты каждый день несут большие потери как в технике, так и в живой силе. С 24 февраля 2022 по 13 ноября 2023 года ориентировочные потери противника составили 312 550 человек личного состава, уничтожено 5354 танка, 10079 боевых бронированных машин, 7569 артиллерийских систем, 881 РСЗО, 5634 БПЛА оперативно-тактического уровня, 580 средств ПВО.

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