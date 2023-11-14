В то же время, Силы обороны Украины разбивают все планы и попытки оккупантов захватить украинскую землю.

Российские оккупанты увеличили количество дронов-камикадзе, которые они применяют на фронте против Сил обороны Украины. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях.

"В частности, несмотря на большие потери россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил количество использования дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу, путем проведения контратак. Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю", - подчеркнул Сырский.

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В то же время, командующий Сухопутных войск отметил, что враг ежедневно теряет свои наступательные способности.

"За две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов", - добавил Сырский.

Война - производство дронов в РФ

Как сообщал УНИАН, Россия имеет прогресс по строительству первого завода по производству иранских БПЛА. Соответствующий проект страна-агрессор реализует в экономические зоне "Алабуга" (Татарстан).

Отмечается, что Россия планирует не только начать массовое производство дронов-камикадзе Shahed-136 на этом заводе, но и провести работы по существенному совершенствованию иранских производственных процессов.

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