"Чрезвычайно опасный" предмет ликвидируют специалисты.

Паника из-за беспилотников только набирает оборотов в России. В деревне Кузовлево (Троицкий административный округ Москвы) женщина вызвала всевозможные службы после того, как увидела на земле детскую игрушку, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Найдя на участке пластиковый детский самолетик женщина экстренно вызвала специалистов и те подтвердили, что найденный предмет – игрушка.

"Утром 10 июня на территорию дачного участка приземлился странный предмет в виде самолета размером примерно 30 см. Хозяйка участка испугалась и срочно вызвала все службы. Первыми приехали сотрудники скорой и поставили диагноз — самолетик игрушечный. Теперь ждут специалистов для его ликвидации", – говорится в сообщении.

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Истерия из-за дронов в России

На фоне продолжающихся атак дронами по линиям обеспечения армии страны-агрессора, находящихся на ее территории, и неоднократных ударов БПЛА по Москве (за них Украине не берет ответственность), среди россиян распространяются панические настроения.

Они вызывают полицию, путая звезды и птиц с "вражескими беспилотников". Уже случалось, что россияне вызывали правоохранителей на полицейских, запускающих дроны по работе. Силовиков в стране отправляли охотиться на дроны с табельным оружием.

Не меньше паники провоцируют любые вещи, похожие на оружие, и предметы в цветах украинского флага.

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