Планировать нужно уже сейчас: названы 10 лучших бюджетных направлений Европы на 2026 год

Возглавила список черногорская Будва, далее идут польский Вроцлав и итальянская Тоскана.

На фоне грустных прогнозов о подорожании путешествий в 2026 году, многие туристы ломают голову по поводу того, как бы хорошо провести отпуск, не потратив при этом целое состояни.

Эксперты издания The Mirror определили десять лучших бюджетных направлений Европы для отдыха в этом году.

"С началом нового года многие из нас начнут планировать свой следующий отпуск. К счастью, отдых на солнце не обязательно должен стоить целое состояние. В Европе множество отличных мест, предлагающих доступный отдых, будь то пляжный отдых или поездка в город, чтобы познакомиться с богатой историей", – отмечают авторы подборки.

При этом эксперты напомнили, что в январе ряд крупных авиакомпаний обычно проводят распродажи, сайты бронирования отелей также предлагают скидки. Кроме того, первый месяц года – отличное время, чтобы приобрести туристические пакеты со скидкой.

В то же время туристам советуют заранее узнать, какие направления наиболее доступны по цене после прибытия.

Черногорская Будва – лучшее место для бюджетного отдыха в Европе в 2026 году

Как отмечают авторы подборки, Черногория, омываемая Адриатическим морем и граничащая с Хорватией и Албанией, – это малоизвестная жемчужина Европы, а ее приморская Будва – один из самых популярных курортов страны, предлагающий туристам полосы золотистых песчаных пляжей, кристально чистую бирюзовую воду, бурную ночную жизнь и исторический Старый город.

В целом, Черногория гораздо доступнее по цене, чем страны Западной Европы и более популярная среди туристов Хорватия – от еды и напитков до транспорта и размещения. Хотя в пиковый сезон цены, как правило, выше, там все еще существует множество бюджетных вариантов размещения.

10 лучших бюджетных направлений Европы для отдыха в 2026 году

Как сэкономить на отдыхе в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты по путешествиям определили лучшее время для покупки дешевых авиабилетов в 2026 году. Оказалось, что старый-добрый принчиц "чем раньше, тем дешевле", уже работает далеко не всегда.

При этом недавнее исследование Travel Trends report for 2026 определило, что лучшим месяцем для отпуска в этом году будет сентябрь.

