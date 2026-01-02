В Ливии откопали 7000-летние мумии, которые еще никогда не встречались на Земле

Одним из наиболее загадочных аспектов исследования является ничтожно малое количество ДНК неандертальцев, обнаруженное в геномах мумий.

Две мумии, которым 7000 лет, и которые естественным обрзом сохранились, были обнаружены в скальном убежище Такаркори в Ливии.

Как пишет Dailygalaxy, археологи извлекли удивительно хорошо сохранившиеся останки во время раскопок ранних человеческих захоронений. Исследователи считают, что эти две мумии принадлежат людям, которые жили в период Африканского влажного периода, когда Сахара была покрыта реками и лугами.

Население в сердце Сахары

Исследование, проведенное Надой Салем из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, проанализировало ДНК, взятую из зубов и костей ног мумий, которые при жизни были женщинами. Результаты показали, что они принадлежали к ранее неизвестной человеческой линии.

Видео дня

Эта генетическая ветвь, по-видимому, отделилась от населения Африки к югу от Сахары около 50 тыс. лет назад, примерно в то же время, когда другие современные люди начали покидать Африку. Как указано в исследовании, эта линия, вероятно, не имеет прямой связи с современными популяциями в регионе.

"ДНК, извлеченная из останков двух женщин-скотоводов, похороненных в скальном убежище около 7000 лет назад, показывает, что большая часть их родословной восходит к ранее неизвестной древней североафриканской генетической линии", – сказала Луиза Хамфри, руководитель исследования в Центре исследований эволюции человека Музея естественной истории в Лондоне.

Это подтверждает более ранние химические исследования, предполагающие, что люди, похороненные в Такаркори, жили и умирали в этом районе, полагаясь на близлежащие источники воды и почвы.

Неандертальское наследие другого рода

Одним из наиболее загадочных аспектов исследования является ничтожно малое количество ДНК неандертальцев, обнаруженное в геномах мумий, всего 0,15 процента. Это примерно десятая часть от того, что обычно обнаруживается у людей, чьи предки жили за пределами Африки.

Этот слабый сигнал предполагает, что население Такаркори имело ограниченные контакты с группами людей, жившими на Ближне Востоке, возможно, во время редких взаимодействий вдоль торговых или миграционных путей. Однако нет никаких доказательств устойчивого или крупномасштабного перемещения людей в эту часть Сахары. Низкое содержание неандертальских геномов приближает эту популяцию к группам людей, оставшимся в Африке, а не к тем, кто поселился в Евразии.

Что еще нашли ученые

Наряду с мумиями, археологи обнаружили орудия труда и останки животных, связанных со скотоводством, включая крупный рогатый скот, овец и коз. Ясно, что женщины из Такаркори принадлежали к общине, которая перешла к пастушескому образу жизни. Тем не менее, их ДНК не показывает никаких признаков смешения с земледельческими группами из Леванта или Южной Европы.

Исследователи считают, что это указывает на культурную диффузию, то есть местные жители переняли новые идеи и технологии, не будучи вытесненными внешними группами. Найденные на этом месте артефакты, такие как керамика и орудия труда, также демонстрируют постепенные изменения с течением времени, что предполагает медленную адаптацию, а не масштабные потрясения.

Другие новости науки

Недавно ученые назвали 7 древних языков, которые до сих пор не расшифрованы. Ученые отметили, что ключевым фактором в расшифровке любого языка является возможность отнесения его к известной языковой семье. А эти 7 языков ни к одной из них не относятся.

Вас также могут заинтересовать новости: