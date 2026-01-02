С января ФОПы будут платить налоги по-новому: разъяснение Налоговой службы

В 2026 году для предпринимателей установлены новые размеры единого налога и военного сбора.

С 1 января 2026 года физические лица-предприниматели (ФОП), которые работают на первой и второй группах единого налога, будут платить единый налог и военный сбор по новым ставкам из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

По информации Государственная налоговая служба Украины, с нового года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривень, а минимальная заработная плата - 8 647 гривень. В соответствии с этими показателями и рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.

Для ФОПов - плательщиков единого налога I, II и IV групп в текущем году ставка военного сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января. Сейчас эта сумма составляет 864,7 гривни.

Единый налог для I группы устанавливается в процентах от прожиточного минимума, а для II группы - в процентах от минимальной зарплаты.

Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФОП, в расчете на календарный месяц.

При этом максимальный месячный размер единого налога для ФОП I группы не может превышать 10% прожиточного минимума - это 332,8 гривни. Для ФОП II группы, соответственно, единый налог не может быть больше 20% минимальной зарплаты - или 1 729,4 гривни.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2026 году

Согласно закону о бюджете на 2026 год, уже с 1 января минимальная зарплата выросла с 8000 до 8647 гривен. При этом прожиточный минимум также был пересмотрен в сторону повышения. Общий показатель сейчас составляет 3209 гривень, для трудоспособных лиц - 3328 гривень, для нетрудоспособных - 2959 гривень, для детей до 6 лет - 2817 гривень и детей 6-18 лет - 3512 гривень.

Следует отметить, что прожиточный минимум в Украине - виртуальный показатель, который уже давно не соответствует своему предназначению. Прожить на такую сумму в месяц невозможно. В то же время власть уже несколько лет обещает установить прожиточный минимум на уровне фактического, но заявляет, что сначала надо отвязать от него все "несвойственные" выплаты.

