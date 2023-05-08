В России антидроновая истерия набирает обороты. В Москве полицейские начинают охотиться друг на друга из-за подозрений в несанкционированных запусках беспилотников.
"Охота за дронами вышла на новый уровень: в Москве одни полицейские ищут других полицейских, которые запускали квадрокоптер на улице. На них пожаловался очень внимательный мужчина", – пишет Телеграм-канал Baza.
Этот нелепый случай произошел вечером 5 мая, спустя двое суток после резонансного удара беспилотников по Кремлю. Бдительный москвич во время прогулки по парку заметил, как двое полицейских безуспешно пытались запустить квадрокоптер.
После двух провальных попыток отправить беспилотник в полет, полицейские свернули "операцию", погрузились в машину и уехали. А бдительный горожанин, очевидно под впечатлением от недавних новостей, позвонил в полицию и сообщил о подозрительных действиях их коллег.
Теперь одни московские полицейские разыскивают других московских полицейских, чтобы выяснить, зачем они пытались запустить дрон.
Атака дронов на Кремль
В ночь на 3 мая два неопознанных БПЛА атаковали Кремля. Они взорвались на крыше Сенатского дворца, вызвав там небольшой пожар. Обошлось без пострадавших и серьезного ущерба.
После этого происшествия Москву, по заявлениям самих же властей, охватила невиданная нервозность. Впрочем, москвичи были "на взводе" еще до атаки. К примеру, еще за пару дней до ударов по Кремлю житель российской столицы пожаловался в полицию на голубя-террориста в цветах украинского флага.