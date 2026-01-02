Поддержка для спасателей: Кока-Кола и Украинский Красный Крест передали напитки ГСЧС

20 тысяч бутылок напитков отправили чрезвычайникам, которые ликвидируют последствия обстрелов и работают в самых горячих точках страны.

Система компаний Кока-Кола вместе с Украинским Красным Крестом поздравили украинских спасателей с рождественско-новогодними праздниками. В рамках благотворительной инициативы подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, несущим службу на прифронтовых территориях, передали 20 тысяч бутылок напитков.

Об этом сообщила пресс-служба Кока-Кола. Отмечается, что помощь стала знаком благодарности и поддержки специалистам, которые первыми прибывают на места вражеских ударов и ежедневно рискуют жизнью при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В компании отмечают, что поддержка тех, кто защищает безопасность общин и критическую инфраструктуру, остается для них одним из приоритетов.

"Спасатели ГСЧС - настоящие герои, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради безопасности других. Для нас важно быть рядом с теми, кто помогает стране выстоять в самые трудные времена. Этот праздничный подарок - небольшой, но искренний жест уважения и поддержки людям, чья работа имеет чрезвычайную ценность для всего общества", - подчеркнула и.о. генерального директора "Кока-Кола-Украина Лимитед" Татьяна Ставицкая.

В ГСЧС отметили, что такая инициатива имеет не только практическую пользу, но и положительно влияет на моральное состояние личного состава, который несет службу в условиях постоянной опасности.

"В праздничные дни нашим спасателям, особенно в прифронтовых регионах, важно чувствовать, что они не одни, что о них помнят и заботятся. Такое внимание от партнеров - это не просто помощь, это мощный заряд мотивации. Мы искренне благодарны за то, что вы являетесь надежным тылом для тех, кто ежедневно спасает жизни под обстрелами", - прокомментировал заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.

В Украинском Красном Кресте подчеркнули, что спасатели в прифронтовых областях работают в сверхсложных условиях. Реализация инициативы стала возможной благодаря тесной координации между УКК и социально ответственным бизнесом.

Стоит напомнить, что с 2022 года Система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделила более 40 млн долларов на гуманитарные мероприятия в Украине.Речь идет, в частности, о 110 мобильных котельных для больниц, школ и жилых домов в разных регионах, восстановление детского сада в Киевской области, восстановление водоснабжения в населенных пунктах юга Украины и другие проекты.