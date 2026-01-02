Могут лишь наползать, как тараканы: Дикий ответил, сможет ли РФ призвать 400 тысяч человек

Эксперт отметил, что "санкции" от Малюка и Буданова сократили поступления в бюджет РФ, поэтому у россиян возникла проблема с наемниками.

Россия сможет в 2026 году выполнить план по мобилизации 400 тыс. человек, но это будет далеко не лучшее пополнение.

Об этом в эфире на Радио NV сказал ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий. По его словам, в РФ никого не беспокоят потери их армии, потому что россияне живут в ложном представлении, что сколько бы их не погибло, но это то, что они себе могут позволить.

Дикий отметил, что Россия сможет мобилизовать в 2026 году 400 тыс. россиян для войны в Украине. "План в 400 тыс. пушечного мяса, который они себе поставили, они "наскребут". Но здесь уже речь идет о качестве тех, кого они уже набирают", - подчеркнул он.

По его словам, есть огромные потери россиян, из которых уже 160 тыс. поименно установлены, но реальное их количество может быть примерно 300 тыс. убитыми.

"Есть все основания полагать, что в 2026 году это количество может только расти, а не уменьшаться. Они пока потери формально компенсировали. Но это формально. Набрать можно рядовое пушечное мясо, которое можно гнать на штурмы, но не возможно набрать таким образом офицеров, сержантский состав, технарей", - отметил ветеран.

Он добавил, что в Украине есть похожие проблемы и именно поэтому в 2025 году было "проседание" фронта в нескольких местах из-за истощения войск, нехватки личного состава, а иногда и из-за ошибочных неоптимальных решений. Однако, как отметил Дикий, ни одно из этих "проседаний" не превратилось в прорыв, какое-то стремительное продвижение врага в глубину Украины.

"Все потому, что российская армия уже сейчас такого качества, что не может реализовать даже такие окна возможностей. Они довели свою армию до того состояния, при котором все, что они могут, то это постепенно, как тараканы, наползать, просачиваться. Уже об операциях с котлами, охватами, клещами речи нет", - отметил Дикий.

По его словам, у россиян будут проблемы и с наемниками, потому что они за деньги воюют. "А деньги у россиян заканчиваются. И это будет одним из ключевых факторов в году, который начинается. В Китай по демпингу идет уже золотой неприкосновенный запас России, чего никогда не было в истории постсоветской РФ. Санкции от Малюка и Буданова (речь идет о руководителях СБУ и ГУР Минобороны - УНИАН) оказывается преобладают. В РФ настолько уменьшились нефтегазовые доходы, что они начали экономить на "святом" - на СВО", - сказал Дикий.

Также он отметил, что названная цифра о 10 тыс. пленных россиян является достаточно весомой. Дикий отметил, что количество пленных россиян существенно больше, чем украинцев, попадающих в плен к россиянам. "Это впервые за эту войну. До 2025 года оставался перекос, когда украинцев в российском плену было больше, чем их у нас. Это очень влияло и на динамику обменов и на то, как с ними торговаться", - сказал Дикий.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что в 2026 году россияне планируют набрать в армию 409 тыс. человек.

Он отметил, что Россия перевыполнит свой мобилизационный план на 2025 год. Россияне набрали 403 тыс. человек уже в начале декабря.

По его словам, основным источником пополнения российской армии являются контрактники.

Буданов отметил, что периодически РФ увеличивает уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию.

