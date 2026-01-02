Враг планирует штурмовать Гришино, сообщили в 7 корпусе.

Россияне пытаются нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем - штурмовать Гришино. Об этом в Telegram сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов, в частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал для себя укрытие.

В сообщении сказано, что на направлении, вероятно, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ.

"Цель противника - нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем - осуществить штурм Гришино", - отметили в 7 корпусе.

Россияне переносят "дедлайны" боев за Покровск

Как сообщал УНИАН, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, текущая ситуация на фронте указывает на то, что Российская Федерация не собирается прекращать войну против Украины. По его словам, есть информация о переносе конечных сроков по захвату Покровска и других городов Донецкой области до лета 2026 года.

