Политик назвал фильмы актера посредственными.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высмеял решение актера Джорджа Клуни получить французское гражданство, упомянув его политическую позицию во время избирательной кампании 2024 года.

В новогоднюю ночь Трамп назвал переезд Клуни хорошей новостью и опубликовал эмоциональный пост на Truth Social, в котором вспомнил колонку актера с призывом к Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов. Президент также обвинил Клуни в чрезмерной политической активности и обесценил его актерскую карьеру, завершив сообщение лозунгом "Make America Great Again":

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за их совершенно ужасного отношения к иммиграции. Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

В ответ Клуни использовал слоган самого Трампа, но с ироничным подтекстом, намекая на предстоящие выборы и возможный реванш демократов в Конгрессе.

"Я полностью согласен с действующим президентом. Мы должны сделать Америку великой снова. Начнем в ноябре", - заявил звездный актер.

Как известно, Джордж Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми недавно получили французское гражданство. Актер ранее объяснял это решение желанием защитить частную жизнь семьи, в частности детей, от внимания папарацци, отмечая строгие законы о приватности во Франции.

