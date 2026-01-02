Музей современного искусства в Париже пополнился 60 работами известного художника

Большинство переданных произведений посвящены дочери художника Маргерит Матисс, которая была его любимой моделью.

Парижский Музей современного искусства (Musée d'Art Moderne, MAM) получил "чрезвычайно щедрый" подарок - 61 работу известного французского художника Анри Матисса, которые десятилетиями хранились в семье художника.

Большинство переданных произведений - среди них картины, рисунки, офорты, литографии и скульптура - посвящены дочери художника Маргерит Матисс, которая была его любимой моделью, пишет The Guardian.

Дар, который в музее назвали исключительным и историческим, сделала Барбара Дофен Дютюи, жена внука Матисса Клода, который умер в Нью-Йорке в 2011 году. Часть этих работ ранее уже экспонировали в MAM во время выставки "Матисс и Маргерит" в прошлом году. Однако, по словам сотрудников музея, решение владелицы передать произведения в постоянную коллекцию стало полной неожиданностью.

В 2013 году Дютюи уже передавала Центру Помпиду один из самых известных портретов дочери художника - "Маргерит с черным котом".

Отмечается, что Маргерит Матисс родилась во время отношений художника с одной из его моделей - Каролин Жобло, когда он учился искусству в Париже. Матисс признал дочь и впоследствии забрал ее в свою семью после брака, где она жила вместе со сводными братьями Жаном и Пьером.

В шестилетнем возрасте девочка переболела дифтерией и перенесла срочную трахеотомию. Много лет она скрывала шрам на шее - с помощью блуз с высоким воротником или лент, что хорошо видно на многочисленных портретах. Лишь в 26 лет ей сделали операцию, которая частично устранила последствия болезни.

Несмотря на слабое здоровье, во время Второй мировой войны Маргерит присоединилась к французскому движению Сопротивления, подверглась пыткам со стороны гестапо и была под угрозой депортации в нацистский концлагерь.

Она также занималась живописью и участвовала в выставках в военные годы, однако впоследствии отказалась от собственной художественной карьеры, посвятив себя работе ассистентки и агента отца. Она оставалась рядом с Матиссом вплоть до его смерти в 1954 году в возрасте 84 лет.

Даже после этого Маргерит продолжала каталогизировать наследие отца. Она умерла в Париже в 1982 году в возрасте 87 лет.

"Новый дом Маргерит"

Анри Матисс предпочитал оставлять свои работы в семье, а не продавать их, что делает нынешний дар особенно значимым. Переданные 61 произведение дополнят 20 работ Матисса, которые музей уже имел в своей коллекции.

Директор MAM Фабрис Эрготт назвал портреты Маргерит чрезвычайно красивыми и трогательными: "Этот исключительно щедрый жест свидетельствует о глубокой преданности и доверии госпожи Дютюи к музею. Фактически MAM становится новым домом Маргерит на десятилетия и даже столетия вперед".

Анри-Эмиль-Бенуа Матисс французский художник, скульптор, график, мастер декоративного искусства, один из самых оригинальных представителей изобразительного искусства начала XX-го века. Рисовал портреты, жанровые картины, натюрморты, картоны для витражей и гобеленов.

