Новогоднее обращение спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. Об этом написал в Facebook председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул украинский политик.

Он отметил, что Украина благодарна чешскому народу и его достойным представителям за всю помощь и поддержку "в лихие времена".

"Поэтому я не хочу давать никаких оценок высказываниям чешского спикера, ведь знаю, что они являются исключительно его личной позицией, а не позицией чешского парламента и, тем более, чешского народа", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

По его мнению, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут сами чехи и история, "в которой его имя вряд ли сохранится".

"А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", - подчеркнул Стефанчук.

Томио Окамура: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура в своей новогодней речи выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского".

Он отметил, что Чехия не может использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение "абсолютно бессмысленной войны". Он выразил надежду, что Чехия "спрыгнет с брюссельского поезда, который направляется к Третьей мировой войне".

Также в своей речи Окамура отметил, что на войне наживаются западные компании и правительства, а также "украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят себе туалеты из золота".

В ноябре 2025 года Окамура приказал снять украинский флаг со здания парламента, где он висел с 2022 года как символ солидарности Чехии с Украиной.

