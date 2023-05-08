Дежурить приказали неподалеку от стратегически значимых объектов, в большинстве случаев - это поля.

В России подмосковных полицейских 9 мая выгоняют в поля с табельным оружием сбивать дроны.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в полиции Московской области решили не отставать от столицы в "борьбе" с БПЛА. Из подмосковного главка МВД поступило распоряжение вывести личный состав "в поля" и образовать таким образом ещё один пояс защиты Москвы - настоящий живой щит. Пока, правда только на 9 мая, но сотрудники, оглядываясь на Москву, побаиваются, что инициатива "смотреть в небо" приживётся.

Речь о полицейских ППСП и участковых, которые должны были в праздничный день охранять порядок при шествии Бессмертного полка. А так как мероприятие отменили, то дежурить приказали неподалеку от стратегически значимых объектов, в большинстве случаев - это поля. И время определено гораздо большее чем длится шествие: с 07:00 до 22:00.

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Полицейским, до которых довели об их дежурстве, нужно будет нести службу по гражданке, вооружиться в дежурной части и взять с собой рации. Какие-либо средства обнаружения и борьбы с дронами отсутствуют.

9 мая в России - последние новости

Перед парадом в Москве до 9 мая, когда в России празднуют День победы, Кремль охватила "невиданная ранее нервозность", сказал один из чиновников мэрии Москвы.

Пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" не будут проводить по всей стране, не будет и традиционного приема Путина.

В России антидроновая истерия набирает обороты. В Москве полицейские начинают охотиться друг на друга из-за подозрений в несанкционированных запусках беспилотников.