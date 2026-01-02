В субботу в Украине будет тепло: синоптик порадовала украинцев прогнозом на 3 января

Теплее всего будет на юге и востоке, где воздух прогреется до +2...+6 градусов.

В субботу, 3 января, в Украине будет тепло. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, ночью и днем ожидается от 3 мороза до 3 градусов тепла, а на юге и востоке температура повысится до +2...+6 градусов.

Мокрый снег пройдет на Левобережье, а также в Карпатах. На остальной территории - без осадков.

"Ветер еще сильный, а в Приазовье и в Крыму до 15-22 метров в секунду", - предупредила эксперт по погоде.

В Киеве на выходных будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистый. Завтра столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

В Украину идет оттепель - что известно

Начало нового года порадовало украинцев настоящей зимней атмосферой, но уже в ближайшее время погода изменится. Об этом ранее в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, циклон Tizian, который движется из Балтийского региона, принесет в Украину ощутимую оттепель.

Потепление будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром, порывы которого местами будут достигать 15-20 м/с. В Киеве сегодня также будет ветрено, местами с незначительным снегом, температура - около нуля.

Наталья Диденко предостерегает, что резкая смена погодных условий может сказаться на самочувствии метеозависимых людей из-за колебаний давления, температуры и приближения магнитных бурь. В то же время синоптик отмечает: теплая пауза будет непродолжительной.

