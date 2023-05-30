Подоляк пошутил на тему утренней атаки дронов на Москву и Подмосковье.

С самого утра в Москве неспокойно: местные власти сообщают, что российскую столицу атакуют дроны. СМИ пишут о попадании беспилотников в несколько жилых домов. Эту информацию уже прокомментировали в Офисе президента Украины.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show оригинально прокомментировал атаку дронов на Москву. Но отверг прямую причастность Киева к ударам БпЛА.

Он назвал это "малоинтересным событием". Но отметил, что, "возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям".

"Все люди, которые считают, что почему-то могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать суверенное государство другое, абсолютно безнаказанно. После 15 месяцев они еще не поняли, что в принципе 2014-го года у них не будет? Никакого там подписания линии разделения... А они дальше будут со своими понтами рассказывать, как они весь мир на колени ставят - этого не будет! Каждый из них будет отвечать в полном объеме" - сказал Подоляк.

Отвечая на вопрос, имеет ли Украина отношение к сегодняшним атакам на Москву, советник главы ОПУ заявил, что "к искусственному интеллекту страна имеет отношение", но прямого отношения к атакам - нет.

Атака дронов на Москву 30 мая 2023

В столице РФ утром 30 мая прогремели взрывы. В Москве якобы сработала система ПВО из-за атаки дронов. Все беспилотники (их СМИ насчитали 13) якобы были сбиты на подлете к Москве, утверждают пропагандисты.

Позже Минобороны Российской Федерации традиционно обвинили в атаке дронами на Москву Украину и назвали произошедшее "террористической атакой". В ведомстве Шойгу утверждают, что было задействовано 8 БпЛА, все якобы поражены.

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