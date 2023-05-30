По информации местных пабликов, якобы три дрона атаковали многоэтажки.

В столице Российской Федерации утром 30 мая прогремели взрывы. В Москве якобы сработала система ПВО из-за атаки дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения".

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - пишет российский чиновник в Telegram.

При этом он указал, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки есть пострадавшие

"Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в Москве. По предварительной информации, есть раненые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбивали и в Подмосковье.

"Два беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья с разницей в полчаса. Летели они со стороны элитного поселка Бенилюкс в сторону Красногорска на высоте 30-40 метров. Затем раздались два хлопка, предположительно, от работы систем ПВО", - пишет Telegram-канал Mash.

Всего якобы сбито 13 беспилотников на подлете к Москве - Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, а еще три якобы попали в жилые дома - Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова.

Также в Telegram россияне показали якобы один из дронов, который атаковал 30-этажный дом на Ленинском проспекте Москвы.

"Предварительно, он нес три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Сейчас саперы занимаются разминированием. Такой же заряд был найден с кусками дрона в квартире москвички на Профсоюзной улице", - говорится в сообщении.

Атака дронов в Москве - последние новости

23 апреля в поселке имени Воровского Московской области упал беспилотник. Дрон нес 17 килограммов взрывчатки. БПЛА летел с северо-восточной стороны, облетев перед падением Москву по полукругу.

При этом в Воздушных силах ВСУ заявили, что 17 килограмм взрывчатки может нанести серьезную угрозу для любого объекта.

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