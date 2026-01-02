Китай заявил о 'серьезной опасности' от спутников Starlink Илона Маска

Китай выступает за разработку правил "дорожного" движения в космосе.

Китай заявляет, что быстрое расширение сети спутников Илона Маска Starlink на низкой околоземной орбите несет серьезные риски для безопасности. Об этом предупредил представитель Китая на неформальном заседании Совета безопасности ООН, сообщает издание The Independent.

"Со стремительным расширением коммерческой космической деятельности неконтролируемое распространение коммерческих спутниковых сетей определенной страной, при отсутствии эффективного регулирования, привело к серьезным вызовам безопасности", - заявил китайский представитель.

Он также упомянул несколько инцидентов, угрожавших столкновением спутников Starlink с китайской космической станцией в 2021 году.

Говоря о спутниках Starlink компании SpaceX, представитель Китая заявил, что "такие сети переполняют частотно-орбитальные ресурсы (данные, которыми все спутники на орбите обмениваются для связи) и значительно повышают риск столкновений".

А несколько недавних исследований прогнозировали, что с быстрым ростом количества спутников на орбите, таких как зонды SpaceX Starlink, вероятность столкновений спутников стремительно возрастет.

Сейчас до 8 500 из 12 955 активных спутников находятся на низкой околоземной орбите, из которых чуть более 66% входят в сеть Starlink.

Руководитель SpaceX Илон Маск заявил, что сеть Starlink в конце концов может иметь более 42 000 спутников, а компания пока имеет разрешение на запуск 12 000. Каждый из этих спутников рассчитан на пятилетний срок службы, прежде чем его намеренно уничтожат в атмосфере Земли.

Китай планирует вывести на орбиту свою сеть

Тем временем китайские проекты, в частности широкополосная сеть Цюяньфань, планирует запустить собственные интернет-спутники, которые будут конкурировать со SpaceX.

Шанхайский государственный проект имеет целью массовое производство и запуск более 15 000 спутников до 2030 года для обеспечения глобального широкополосного покрытия.

Учитывая то, что низкая околоземная орбита становится все более переполненной с 2018 года, китайский представитель призвал страны лучше контролировать правила коммерческой космической деятельности.

Дипломат заявил, что спутник Starlink в 2021 году "совершал опасные близкие маневры возле китайской космической станции... и они представляют серьезную угрозу безопасности китайских астронавтов".

Противостояние в космосе

Как сообщалось, Россия намерена разработать оружие для уничтожения искусственных спутников Земли, в том числе и Starlink Илона Маска, с целью преодолеть преимущество Запада в космосе, которое помогло Украине на поле боя.

Согласно данным разведки стран НАТО, так называемое оружие "зонального действия" заполнит орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных снарядов, потенциально выводя из строя сразу несколько спутников, но также рискуя нанести катастрофический сопутствующий ущерб другим орбитальным системам.

В то же время аналитики сомневаются, что такое оружие сможет сработать без нанесения вреда самой России, а именно создания неконтролируемого хаоса в космосе для других компаний и стран, включая Россию и ее союзника Китая. Подобные последствия, включая риски для собственных космических систем, могут заставить Москву отказаться от развертывания или использования подобного оружия.

