Украинцев предупредили о морозном январе 2026: какой будет температура

Средняя температура ожидается на 1,5 градуса ниже, чем обычно.

Погода в январе 2026 года в Украине будет холодной. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается -1°...-7°, что на 1,5° ниже нормы.

Что касается осадков, то за месяц их выпадет 28-79 мм, что составит 80-100% от климатической нормы.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что январь в Украине - самый холодный зимний месяц. По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.

В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца. "Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

В целом же средняя температура зимой этого года ожидается на 3-4 градуса выше нормы. "Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты", - сказала Балабух.

Она пояснила, что такая аномалия связана с очень теплым декабрем, который по показателям выглядит практически как ноябрь.

