Миллионы баррелей российской нефти снова направляются в Индию

Представитель индийского нефтеперерабатывающего гиганта Reliance Industries уверяет, что компания не заказывала российскую нефть с поставкой в январе 2026 года.

По меньшей мере три танкера с почти 2,2 миллиона баррелей российской нефти марки Urals направляются на нефтеперерабатывающий комплекс Jamnagar, который принадлежит крупнейшему частному нефтепереработчику Индии Reliance Industries.

Издание Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что пункты назначения грузов могут меняться, когда суда приближаются к Индии. В то же время представитель Reliance отрицает приобретение этих грузов, добавляя, что нефтепереработчик не заказывал российскую нефть с поставкой в январе.

Издание отмечает, что после введения санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" Reliance Industries приостановила импорт российской нефти. В то же время, в ноябре компания заявила, что прекратит использовать российскую нефть в экспортной части своего завода.

Видео дня

"С тех пор она начала закупать нефть у российских производителей, на которых не распространяются санкции, для использования на внутреннем рынке", - подчеркивают журналисты, напоминая, что "Роснефть" была крупнейшим поставщиком сырья для НПЗ Reliance.

По данным Kpler, компания Reliance, которую контролирует миллиардер Мукеш Амбани, была крупнейшим в мире покупателем российской нефти в течение большей части 2024-2025 годов.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

После введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла", Индия стала на путь отказа от российской нефти.

Вместе с тем, в декабре стало известно, что крупнейший индийский нефтепереработчик - Reliance Industries получил от США специальное разрешение на закупку российской нефти у поставщиков, находящихся под американскими санкциями. Несмотря на это экспорт российской нефти в Индию в 2025 году направляется к минимуму за три года.

Вас также могут заинтересовать новости: