В 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось, был проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, эти меры должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно.

"Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы - даже при численном превосходстве противника", - подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что провел совещание с участием командующих группировками войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, где обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии "антидроновая" защита и насколько готовы населенные пункты к обороне.

Сырский добавил, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки Вооруженных сил Украины в тесном взаимодействии с местными властями и военными администрациями выполняют сверхважные задачи: создание разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, строительство блиндажей и других элементов фортификаций.

Сырский об оборонительных рубежах

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за время полномасштабного вторжения эффективность тех или иных фортификационных сооружений изменилась. Он пояснил, что опыт обороны города Бахмут в Донецкой области показал: строительство огромных опорных пунктов потеряло актуальность.

Также главком отмечал, что ВСУ изменили подход к фортификациям. В частности, сначала перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным, а наиболее эффективная позиция - максимум на отделение. По его словам, речь идет о группах окопов, даже так называемых "лисьих норах", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель.

Сырский подчеркивал, что все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем.

