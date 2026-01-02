Зеленский отметил, что Буданов имеет специальный опыт и достаточную силу для достижения результатов.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов стал новым главой Офиса президента Украины. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

Так, он сообщил, что на встрече с Будановым предложил ему возглавить Офис президента.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", - отмечает Зеленский.

Он добавил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Судя по дальнейшему сообщению, Кирилл Буданов согласился на предложение.

"Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал Зеленский.

Офис президента - кадровые изменения

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2025 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении. Он тогда пообещал перезагрузку Офиса президента Украины.

Этому предшествовала информация, что НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили расследование по раскрытию огромной коррупционной схемы в области энергетики. Операция получила название "Мидас".

Речь шла о расследовании масштабной коррупционной схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет") и другие лица.

28 ноября НАБУ и САП проводили процессуальные действия в доме Ермака. В тот же день на официальном сайте президента появился указ №868/2025 об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

Кирилл Буданов - что о нем известно

До назначения на должность главы ОП Кирилл Буданов был главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины - с августа 2020 года. В 2023 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Самый молодой глава военной разведки в истории Украины.

Военная карьера

В 2007 году Буданов окончил Одесский институт сухопутных войск (ныне Военная академия в Одессе) с отличием. После выпуска начал службу в спецподразделениях ГУР МО Украины. С 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе спецназа разведки. Получил несколько тяжелых ранений (в том числе в шею, спину; один осколок остался под сердцем и не может быть удален). Участвовал в многочисленных секретных операциях. В августе 2016 года, будучи подполковником, руководил рейдом спецназа в Крым (район Армянска/Джанкоя) для диверсий на российские объекты - операция закончилась боевым столкновением. В 2018-2020 годах деятельность частично засекречена; занимал должности в Службе внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года президент Владимир Зеленский назначил 34-летнего Буданова начальником ГУР.

Деятельность на посту главы ГУР

Буданов известен смелыми публичными заявлениями и прогнозами относительно войны. Осенью 2021 года предупреждал о подготовке России к полномасштабному вторжению.

ГУР под его руководством координировал спецоперации (включая удары по территории РФ и в Крыму), обмены пленными (в т.ч. крупнейший в 2022 году с участием бойцов "Азова"), а также кибер- и диверсионную деятельность. По данным издания The New York Times, Буданов входил в элитное подразделение ГУР ("Отряд 2245"), подготовленное при поддержке ЦРУ для операций по захвату российского оборудования.

В 2022-2023 годах упоминался как возможный кандидат на должность министра обороны вместо Алексея Резникова, но назначение не состоялось.

Личная жизнь

Женат на Марианне Будановой (1993 г.р.), психологом по образованию. В ноябре 2023 года она была отравлена тяжелыми металлами (предположительно, попытка покушения на Буданова через жену).

На Буданова неоднократно совершались покушения: в 2019 году взорвали его автомобиль в Киеве; Россия обвиняет его в организации терактов. В государстве-агрессоре Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов (2024), а также заочно обвинен в "организации терактов" (включая на Крымском мосту).

