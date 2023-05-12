Дроны массово мерещатся жителям Санкт-Петербурга – сообщения о них поступают из разных районов города.

Антидроновая истерия наблюдается не только в Москве. Жительница российский "северной столицы" вызвала полицию после того, как перепутала беспилотник с жирной белой чайкой, пишет местное издание "Фонтанка".

Петербурженка, которая сообщила о дроне над над Южно-Приморским парком, клянется, что видела именно дрон. Она нашла фото похожего в сети и показала полицейским, указав, в каком направлении летел якобы БПЛА. Вот только этот "дрон" оказался птицей.

Позже в другом районе города полиция заметила нечто похожее на БПЛА. Но объект быстро скрылся и никого поблизости, кто мог бы управлять дроном, не обнаружили.

Видео дня

Это не единственные эпизоды за последнее время – о БПЛА сообщали и из других уголков Санкт-Петербурга. В частности, "маленький самолет" видели на Приморском проспекте. А в Калиновском районе местный житель на видео снял мужчину, который запускал дрон в парке.

Атаки БПЛА по России - почему у россиян истерика

Российская пропаганда довела граждан до настоящей истерии. Россияне так напуганы якобы атаками украинских дронов, что сами охотятся на них и сообщают в полицию как только увидят или услышат что-то подозрительное. Уже случалось, что полицию вызывали на полицейских, запускающих дроны по работе.

После якобы атаки дронами на Кремлю 3 мая в Москве запретили запуск беспилотников, а на 9 мая, когда Россия празднует День победы, силовиков отправляли охотиться на дроны с табельным оружием.

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