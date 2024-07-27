По данным Минобороны страны-агрессора, экипаж катапультировался.

В России разбился бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует соответствующие фото.

Согласно сообщению, инцидент произошел под Волгоградом.

"По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Предварительная причина падения истребителя - техническая неисправность", - говорится в сообщении. Видео дня

Падение российских самолетов - последние новости

В начале июля на Донбассе зенитчики ВСУ сбили российский Су-25. Это был уже 361-й уничтоженный самолет агрессора за время войны.

Сбитие произошло на Покровском направлении. Вражеский Су-25 наносил удары по позициям защитников Украины.

Вражескую "птичку" принудительно приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Также УНИАН сообщал, что в июне впервые был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57. Самолет был поражен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России.

Тогда в украинской разведке отметили, что Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

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