В этом месяце ВКС РФ получили вторую партию самолетов, построенных на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова.

Россия продолжает изготавливать самолеты для нужд собственной армии. В этом месяце вражеские ВКС получили новую партию бортов Су-34, сообщил ветеран АТО, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

"О темпах и объемах производства фронтовых бомбардировщиков Су-34/34М в РФ. В этом месяце ВКС получили вторую партию самолетов (вероятно, 2 борта) построенных на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова", – написал он в соцсети Х.

Отмечается, что всего было произведено 7 опытных прототипов и 5 предсерийных бортов. Также РФ изготовила 126 серийных самолетов Су-34 по контрактам 2010-20 годов. В последние годы РФ продолжала производить Су-34:

Видео дня

в 2022-м – 20 единиц;

в 2023-м – 12 единиц

в 2024-м – 4 единицы.

"Итого 160 серийных строевых бортов. Здесь нет выводов, просто цифры", – резюмировал Чмут.

Изготовление оружия в России

В России заявили о создании роботизированной платформы, которая несет на себе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Примечательно, что разработку россияне назвали Wall-E – в честь робота из одноименного мультфильма Disney. Эффективна ли эта установка в реальных боевых условиях, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Россия производит артснаряды примерно втрое быстрее, чем союзники Украины. И стоят вражеские снаряды в несколько раз дешевле.

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