Самолет был поражен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57.

Как отмечается в сообщении на сайте разведки, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

В ГУР пояснили, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

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"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

"На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов. "Поражение Су-57 - первый такой случай в истории", - подчеркнули в ГУР.

Атаки российских дронов на Россию - последние новости

Как сообщал УНИАН, 8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в России, где расположен стратегический военный аэродром "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1 тыс. километров.

Источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что атака дронов на Северную Осетию - это спецоперация украинской разведки.

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