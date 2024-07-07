Это уже 361-й уничтоженный самолет агрессора за время войны.

На Донетчине украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, который наносил удары по позициям защитников Украины. Об этом сообщает телеграмм-канал Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны. (...) Теперь догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражескую "птичку" принудительно приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Потери России в войне с Украиной

Как писал УНИАН, за неделю ВСУ "отминусовали" более 8 тысяч оккупантов и полторы тысячи единиц различной техники. Всего с начала войны потери агрессора перевалили за 500 тысяч убитыми и ранеными.

Вместе с тем, по подсчетам российских оппозиционных изданий "Медиазона" и "Meduza", количество погибших в России превысило 100 000 человек, и к 21 июня составляло ориентировочно от 106 000 до 140 000 человек. Большая часть их анализа основывается на записях о наследстве и некрологах в социальных сетях и других изданиях.

В целом эти данные согласуются с другими источниками: официальные лица во Франции недавно назвали общую цифру в 150 000 погибших россиян до мая, а BBC Russia считает, что до июня умерло не менее 113 000 россиян.

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