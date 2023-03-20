Ранее в Кремле уверяли, что совсем не обиделись на решение Международного суда.

После того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, в России возбудили уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех судей. Соответствующее заявление опубликовал Следственный комитет РФ.

Отмечается, что прокурор Карим Хан направил в одну из судебных палат МУС ходатайство о получении ордера на арест "граждан Российской Федерации". На основании этого ходатайства трое судей вынесли "незаконные решения" об аресте российского президента и детского омбудсмена России.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", – заявили в Следкоме.

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Российские "правоохранители" утверждают, что прокурор МУС нарушил статьи Уголовного кодекса РФ о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности и о "приготовлениях к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Судьям МУС российский Следком вменяет заведомо незаконное заключение под стражу и все то же "приготовление к нападению на представителя иностранного государства".

Ордер на арест Путина

На прошлой неделе Международный уголовный суд, который базируется в Гааге, выписал международный ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России. Обоих обвиняют в похищениях украинских детей и вывозе их в Россию.

Комментируя это решение, спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что российское руководство не принимает его близко к сердцу. Также в России отмечают, что они не признают юрисдикцию МУС.

Между тем власти Германии уже успели заявить, что непременно арестуют Путина, как только он прибудет на немецкую территорию. А прокурор МУС Карим Хан уточнил, что ордер не имеет ограничений по сроку действия, то есть является пожизненным.

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