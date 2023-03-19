Если Путина задержат в Германии, то должны передать в Международный уголовный суд, отметил глава немецкого Министерства юстиции.

Глава Министерства юстиции Германии Марко Бушман сказал, что если гаагский Международный уголовный суд потребует исполнения своего решение об аресте Владимира Путина, то в случае визита российского президента на немецкую территорию там его задержат.

После задержания Путина немецкая сторона будет обязана передать его в МУС, рассказал чиновник газете Bild am Sonntag. "Я рассчитываю, что МУС немедленно обратится в Интерпол (Международная организация уголовной полиции - Ред.), а также к государствам-участникам и потребует от них выполнения (решения по аресту Путина - Ред.)", - сказал Бушман.

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Министр подчеркнул, что в таком случае Германия будет обязана задержать Путина, когда он ступит на ее землю.

Выдан ордер на арест Владимира Путин - сегодня это надо знать

17 марта сообщалось, что Международным уголовным судом выдан ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, МУС выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. По данным гаагского суда, есть "разумные основания" считать, что лидер россиян лично несет ответственность за депортацию детей граждан Украины.

После выдачи такого ордера президента России могут арестовать в государствах, которые являются участниками Римского устава - их 123.

В Кремле назвали решение МКС неприемлемым, а украинские власти считают его историческим. По мнению президента США Джо Байдена, решение международного суда оправдано.

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