Ордер могут отозвать лишь когда президент РФ предстанет перед судом.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина является пожизненным.

"Люди, где бы они ни были, должны понимать, что есть закон и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности", - заявил он в эфире BBC Radio 4.

По словам Хана, ордер на арест могут отозвать лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

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Ордер на арест Путина

Как ранее сообщал УНИАН 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации детей с оккупированных территорий Украины. Теперь Путина и Львову-Белову могут задержать на территории 123-х стран, где действует Римский устав. В РФ назвали решение ничтожным и заявили, что не признают его.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает решение МКС "началом процесса". В то же время в Германии уже пообещали задержать Путина, если он прибудет на их территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МКС историческим.

Комментируя выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест Путина, в Китае призвали "уважать иммунитет глав государств".

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