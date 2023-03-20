Пресс-секретарь президента РФ говорит, что в Кремле не принимают "близко к сердцу" это решение МУС.

В Кремле изо всех сил стараются сохранять спокойствие на фоне выдачи президенту РФ Владимиру Путину судом в Гааге ордера на арест.

В комментарии пропагандистам "РИА Новости" пресс-секретарь главы страны-агрессора заявил, что в Кремле не принимают "близко к сердцу" такое решение Международного уголовного суда.

Песков считает, что это - еще одно "враждебное проявление" в отношении Российской Федерации и ее президента.

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"... Если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — считает "правая рука" Путина.

У него уточнили, как отнесся к решению МУС глава российского государства. Песков ответил:

"Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент".

Ордер на арест Путина и реакция представителей РФ

Международный уголовный суд Гааги 17 марта 2023 года выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой выдачу ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

А детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая незаконно усыновила мальчика из Мариуполя, восприняла новость об ордере на ее арест как "похвалу ее работе".

20 марта зампредставителя Совета федерации Российской Федерации Дмитрий Медведев устроил в своем Телеграмм-канале истерику из-за выдачи ордера МУС на арест Владимира Путина. Он пригрозил Гааге ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс".

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