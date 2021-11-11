Пострадавший школьник попал в ожоговый центр.

В России подростка подозревают в покушении на убийство школьника. 17-летний юноша избил, а затем оглушил и поджег 15-летнего друга из-за пролитого пива.

Как сообщает российское издание "Нижний Новгород", инцидент произошел 7 ноября.

Так, в Борском районе Нижегородской области подростки распивали алкоголь. В ходе употребления спиртного школьник случайно пролил пиво на своего друга. 17-летний юноша пришел в ярость, к тому моменту он был уже пьяным и принялся бить 15-летнего мальчика.

Школьник пытался сбежать от агрессивного друга, но тот его догнал. 17-летний россиянин оглушил своего друга и облил его легковоспламеняющейся жидкостью. После этого он поджег школьника и поспешил скрыться с места преступления.

Читайте такжеРоссиянин после бурной ночи пришел на осмотр в поликлинику "без штанов, зато с карабином" (фото)15-летний мальчик сумел сбить с себя пламя и обратился за помощью. Школьника госпитализировали в ожоговый центр, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Юношу, который поджег друга из-за пролитого пива, задержали. Он частично признал вину, ему предъявили обвинение в покушение на убийство. Сейчас его взяли под арест.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России пенсионер избил школьника-соседа из мести за "приколы". Теперь ему грозят обязательные работы, арест до 15 суток или штраф.

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Автор: Виолетта Орлова