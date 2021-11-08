После избиения мальчик не получил серьезные травмы, узнали журналисты.

В российском городе Челябинск 62-летний пенсионер Джалиль Магафуров на глазах у матери избил 10-летнего мальчика, который жил по соседству.

Мать видела инцидент из окна и кричала пенсионеру, чтобы он отпустил ребенка, сообщил Telegram-канал SHOT.

На место происшествия приехали полицейские. Мужчина утверждал, что набросился на ребенка, поскольку тот вместе с друзьями в течение двух дней звонил в домофон, дразнился и стучал палками в его окно.

Читайте такжеУгрожали выловить и убить: пьяные россияне избили пассажирку самолета за замечание"…Мальчик эту версию отрицает и настаивает на том, что так "прикалывались" только его новые друзья, а он якобы просто наблюдал", – отмечается на канале.

Пенсионер не нанес мальчику серьезные травмы. На Магафурова составили административный протокол по статье "Побои", ему грозят обязательные работы, арест до 15 суток или штраф в сумме 13 тысяч рублей.

Мужчина подал встречное заявление, он считает, что дети и семья мальчика-соседа должны нести ответственность за хулиганство.

По предварительным данным, между Магафуровым и семьей избитого школьника раньше были конфликты.

Ранее стало известно, что в российском поселке Быково Городского округа Подольск Московской области экс-гранатометчик так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" – 27-летний Вячеслав Грицюк, из-за тысячи рублей ударил в лицо 56-летнего мужчину с инвалидностью I группы Андрея Занятнова, после которого пострадавший скончался в больнице, и избежал наказания.

Автор: Екатерина Присяжнюк