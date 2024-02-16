Грохот слышали во всех районах одного из крупнейших городов РФ.

В Российской Федерации, в городе Ростов-на-Дону, произошел мощный взрыв. Как сообщает ASTRA, информация о нем поступает от местных жителей.

В настоящее время известно, что это случилось в одном из крупнейших населенных пунктов на юго-западе России - административном центре Южного федерального округа и Ростовской области.

"Правительство Ростовской области заявило местным СМИ, что ПВО в городе не работала", - говорится в сообщении.

Обнародованы фото и видео, на которых зафиксировано как между городскими строениями вверх поднимается столб дыма.

Как утверждают местные жители, грохот был слышен практически во всех районах города. У многих авто сработала сигнализация. Что именно произошло, пока непонятно.

По данным NEXTA, местные СМИ сообщает, что над городом якобы "сбили украинскую ракету".

Вчера на оборонном заводе РФ случился взрыв

Вчера на одном из оборонных заводов Российской Федерации произошел взрыв. В частности, на предприятии в городе Бийск в Алтайском крае. Местный мэр назвал происшествие "хлопком", вызванным "технологическим процессом". По данным местных жителей, взрыв мог произойти на заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") - оборонно-промышленном предприятии, которое принадлежит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники". Оно, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

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