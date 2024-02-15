По данным местных жителей, взрыв мог произойти на заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай".

На одном из оборонных заводов Российской Федерации произошел взрыв.

Как сообщает NEXTA, он произошел на оборонном предприятии в городе Бийске в Алтайском крае. "Местный мэр назвал происшествие "хлопком", вызванным "технологическим процессом". Ничего нового", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео зафиксировано, как в воздух поднимается белый столб дыма.

Кроме того, как сообщает "Астра", мэр Бийска Виктор Щигрев заявил, что "проводились работы и повода для беспокойства нет".

По данным местных жителей, взрыв мог произойти на заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"" (ФНПЦ "Алтай").

ФНПЦ "Алтай" - это оборонно-промышленное предприятие принадлежит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"", которое, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Взрывы в Белгороде

15 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы. Минобороны РФ заявило об ударе по городу реактивной системой залпового огня RM-70 "Вампир": "Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области". Позднее стало известно, что 16 человек пострадали, из них шесть - в тяжелом состоянии. Сообщается, что осколки ракет упали на территории школьного стадиона на улице 60-летия Октября.

По данным российских Telegram-каналов, по состоянию на 12:10 известно о девяти погибших и 10 пострадавших. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в числе погибших - ребенок, еще 18 человек получили ранения, из которых пять - дети.

В соцсетях сообщили, что российское ПВО продолжает убивать жителей Белгорода.

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