Россияне готовы уехать на любом поезде.

Жители российского Ростова-на-Дону, который захватили наемники ЧВК "Вагнер", массово выезжают из города. На вокзалах толпы людей штурмуют поезда.

Российское издание "КоммерсантЪ" обнародовало видео, на котором видно толпы людей на перроне железнодорожного вокзала Ростова. Отмечается, что люди готовы уехать на любом поезде, чтобы покинуть город.

При этом местные власти заявили, что автовокзал Ростова работает в штатном режиме.

"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что жители городов, где находятся "вагнеровцы", скупают бензин и билеты на поезда.

Военный мятеж в России - что известно

Вечером 23 июня 2023 года главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгенй Пригожин обвинил российскую армию в атаке на наемников. Он потребовал, чтобы российская власть выдала ему военное руководство РФ. После чего "вагнеровцы" двинулись на Москву через Ростов-на-Дону и Ворнеж.

При этом российский диктатор Владимир Путин отреагировал на мятеж Пригожина лишь днем 24 июня. Он назвал шаг главного "вагнеровца" "предательством" и призвал сложить оружие, но на этот шаг наемники не пошли.

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