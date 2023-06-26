В этой же клинике лечили "вагнеровцев" после ранений, говорит журналист.

Главарь российской ЧВК "Вагнера" мог лечиться в петербургской клинике "Согаз", одной из совладельцев которой является дочь Путина Мария Воронцова.

Об этом сообщил российский журналист Сергей Немалевич в Telegram. По его словам, в 2021 году редакция "Радио Свобода" получила список ВИП-клиентов этой клиники. Среди них были председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и Светлана Кривоногих - в СМИ предполагают, что это мать внебрачной дочери Путина Луизы Розовой.

В списке было и другое имя - Дмитрий Исаакович Гейлер. "Сразу гуглилось, что человек с таким же именем и датой рождения совсем недавно искал работу водителем, надеясь на зарплату в 40 тысяч рублей в месяц", - пишет журналист.

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Напротив имени Гейлера была пометка "Супер VIP", а номер карты клиента свидетельствовал о том, что этот человек лечится там уже долгое время.

Фальшивий паспорт на имя этого человека нашли во время недавнего обыска у Пригожина. По данным журналиста, также в этой клинике лечили и продолжают лечить других "вагнеровцев".

Обыски у Пригожина: что известно

Напомним, что во время мятежа в Росии издание "Фонтанка" выпустило новость об обысках в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге.

В ней говорилось, что у главаря частной военной компании нашли слитки золота и фальшивые паспорта на имена Дмитрий Гейлер, Олег Семенов и Дмитрий Бобров.

Уже поздее издание удалило эту новость со своего сайта и Telegram-канала.

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