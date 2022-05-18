По данным журналиста, многие высказывания Воронцовой созвучны по смыслу риторике Путина.

Дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова, вероятно, состоит в одном из чатов выпускников МГУ и высказывается там на политические темы.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Колезев, которому один из участников этого чата передал скриншоты с ее сообщениями.

Журналисту подтвердили несколько человек, что Мария Воронцова участвует в переписке под именем Maria V. Вступив в чат выпускников факультета МГУ осенью 2021 года, она представилась как Мария Воронцова.

В чате состоят более 170 человек и старожилы чата "периодически предупреждают новеньких, если кто-то с Воронцовой начинает очень сильно спорить".

По данным журналиста, многие высказывания Воронцовой созвучны по смыслу риторике Путина.

"Никому на Западе не нужна наша страна процветающей. Всегда делалось все возможное, чтобы этого не допустить. И впредь будет делаться. И если вдруг получится, а уже почти получилось в 90-е, и Россия станет-таки полноценным сырьевым придатком США и ЕС, я посмотрю, кого вы будете винить за то, что мы живем не в процветающей экономике. Дети малые, чесслово", - пишет она.

"Мы сейчас не немцы в 30-х. Больше похожи на тех, кого они изгоняли как раз", - утверждает она в другой переписке.

Maria V также пишет, что в 90-е Россия импортировала зерно.

"Это же позорище. Теперь мы - один из главных экспортеров. Это тоже на пустом месте? Так, наколдовали. Есть проблемы у нас? Есть, никто и не отрицает. И предателей много, и коррупция есть, и бюрократия чудовищная. Вопрос: где этого всего нет?", - считает Воронцова.

Она критикует собеседников за использование слова "аннексия" относительно присоединения Крыма к России, называя произошедшее "волеизъявлением народа".

"НАТО никогда не оставит Крым без военной базы, если доберется до него", - предполагает она.

Дочь Путина постоянно повторяет риторику российских властей про американские лаборатории на территории Украины. Она считает, что ЦРУ управляют российскими СМИ и оппозицией.

Кроме того, она иногда реагирует на реплики участников про Путина, но не говорит, что это ее отец.

Как сообщал УНИАН, Мария Воронцова развелась со своим мужем – нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Стало известно, что ее брак распался, в том числе и из-за введенных против России санкций.