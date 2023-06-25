Пост "Фонтанки" с фотографиями паспортов, оружия и золотых слитков из питерского офиса ЧВК "Вагнер" пропал с сайта.

Российское издание "Фонтанка" рассказало о слитках золота и фальшивых паспортах, найденных при обыске в офисе главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но позже сообщения об этом пропали с сайта и из телеграм-канала издания.

"Фонтанка" опубликовала описание и фотографии находок, сделанных во время обыска в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге - он считается офисом Евгения Пригожина. В частности, силовики нашли несколько паспортов с фотографией владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на разные имена (Дмитрий Гейлер, Олег Семенов и Дмитрий Бобров), пачки долларов, оружие, пять килограммов золота в слитках и пять брикетов неизвестного белого порошка по килограмму каждый.

Позже пост о находках пропал из телеграм-канала "Фонтанки", но информация оставалась на сайте издания. Однако сейчас упоминания обысков в "Трезини" нет ни в текстовой трансляции), ни на отдельной странице, на которую ранее ссылались СМИ.

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Обыски в Санкт-Петербурге в офисе Пригожина - детали

В российском Санкт-Петербурге возле офиса главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили микроавтобус "Газель", полностью набитый коробками с деньгами.

Автомобиль был припаркован во дворе отеля "Трезини", и местные силовики решили проверить его на предмет взрывоопасных веществ. Однако внутри оказались офисные коробки, наполненные пачками российских рублей, скорее всего номиналом по 5 тысяч.

Евгений Пригожин подтвердил, что деньги принадлежат его ЧВК "Вагнер", но отметил, что помимо одной "Газели" там еще должно было быть "два бусика".

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