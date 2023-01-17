Политическому руководству РФ до сих пор удается направлять недовольство россиян на военных.

Вскоре после объявления частичной мобилизации в России уровень поддержки войны упал до 34%. Уже вскоре он значительно увеличился.

Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса российского Фонда Общественное мнение, пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным государственного социологического центра, на фоне мобилизации, начатой в конце сентября, уровень поддержки продолжения войны против Украины упал до 34%. Уже в ноябре, когда мобилизация была объявлена завершенной, уровень поддержки войны вырос до 80%.

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Бывший чиновник Кремля рассказал журналистам, что внутренний опрос Кремля относительно войны свидетельствует о том, что россияне будут терпеть еще один раунд мобилизации.

Кроме этого, политическому руководству страны до сих пор удается направлять критику россиян за военные неудачи и потери на руководство армии вместо президента РФ Владимира Путина.

Новая мобилизация в России - что стоит знать

21 сентября страна-агрессор, которая несет значительные потери в войне против Украины, объявила о частичной мобилизации. Было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек, об успешном выполнении задачи министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался уже спустя месяц. После этого мобилизационные мероприятия в стране не прекратили. По оценкам СМИ, после объявления мобилизации от 600 тысяч до 1 миллиона мужчин уехали из России, убегая от призыва.

Уже вскоре россияне начали использовать мобилизованных как пушечное мясо. Их отправляли на фронт без должного обеспечения и подготовки. Уже в январе 2023 года оккупанты, по словам аналитиков ISW, изменили подход. Теперь российские военные начали сохранять мобилизованный персонал для будущего использования. Обучение "мобиков" происходит, в частности, в Беларуси.

На протяжении последних месяцев ВСУ наносят РФ все большие потери. Ожидается, что в течение января будет ликвидировано около 20 тысяч оккупантов без учета раненых. На этом фоне все чаще звучат предупреждения о том, что РФ может начать новую волну мобилизации. Кремль, как извещали в Генштабе ВСУ, уже принимает меры для предотвращения массового побега мужчин. Параллельно уменьшается количество оснований для отсрочки от мобилизации.

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