Мужчина в форме посетовал, что в Украине холодно и российские захватчики мерзнут.

Инструктор мобилизованных россиян пожаловался на плохое оснащение оккупантов. Он посетовал, что будущим убийцам не предоставили необходимое снаряжение и лекарства.

Мужчина в военной форме на обнародованном видео обращается к губернатору Кемеровской области Сергею Цивильову. Он заявил, что захватчикам в 247 десантно-штурмовом полку из Ставрополья не хватает обмундирования и расходных материалов. По его словам, у российских солдат ничего нет - "по медицине - один жгут", "по защите - две брони".

"Ваши бойцы, которых вы отправили к нам, в Ставропольский край, практически голые. У них нет медицины: из всей медицины один жгут. Из защиты - практически ничего, только две брони, все открыто. Ничего практически нет: ни термобелья, ничего. Пацаны мерзнут", – жалуется инструктор оккупантов на обнародованном в соцсетях видео.

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При этом он напомнил, что в Украине холодно, а "для выполнения задач нужно обмундирование".

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Спустя месяц ополнение "пушечного мяса" официально заавершили, но СМИ сообщали, что россиянам и дальше приходили повестки.

Стоит отметить, что мобилизация в РФ вызвала вопросы у населения и в отдельных областях женщины выходили на протесты. Кроме того, в соцсетях стал пояляться видео с жалобами на беспечение в российской армии.

Кроме того, в Российской Федерации с 1 декабря вступает в силу запрет на разглашение какой-либо информации об армии. Теперь любимые жалобы на плохие условия службы, отсутствии подготовки или недостатка материально-технического обеспечения наносит ущерб РФ.

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