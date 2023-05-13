Женщина опасалась, что детское кресло может устроить диверсию в столице.

Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, собиравшего детское кресло для автомобиля. Бдительная россиянка решила, что это такой дрон, пишет издание Baza.

"Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полицейским, что на улице Свободы видит подозрительного мужчину, который рядом с заправкой готовит беспилотник к полету. Более того, этот БПЛА похож на маленький самолет и мало ли что там может быть", – пишет издание.

Несколькими минутами позже на место потенциальной диверсии прибыли полицейские и застукали на горячем 20-летнего жителя Москвы, который подло собирал детское кресло для автомобиля.

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"На всякий случай обшмонав всю машину, полицейские уехали назад, оставив удивленного их визитом парня дальше собирать свое кресло", – говорится в сообщении.

Антидроновая истерия в России

На фоне участившихся атак неизвестных беспилотников на территории России, среди граждан страны-агрессора, к тому же раззадоренных агрессивной пропагандой, началась истерия по поводу беспилотников. Чаще всего россияне жалуются в полицию на птиц, которые притворяются украинскими дронами-камикадзе.

Примечательно, что единственный раз, когда антипутинские партизаны действительно запустили дроны по Кремлю, российские силовики просто проигнорировали все вызовы от граждан, заметивших летящие беспилотники.

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