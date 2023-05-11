Местные власти заявляют, что пострадавших в результате инцидента нет, но сама нефтебаза получила повреждения.

В четверг, 11 мая, беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти" в Брянской области РФ. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотник, атаковавший объект, якобы был украинским. Речь идет о Клинцовской нефтебазе.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО" Брянскнефтепродукт "ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждено бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы", - заявил Богомаз.

Последняя "бавовна" в России

Сегодня утро в России началось с "бавовны" - оккупанты заявили о взрывах в Курской области. "Прилетело" по электроподстанции. Россия традиционно обвинила в этом обстреле Украину.

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Нередко причиной взрывов в РФ становится "дружественный огонь". Не так давно в Белгороде раздался мощный взрыв, после которого на одной из улиц образовалась огромная воронка. Представители Минобороны РФ назвали причиной инцидента "нештатный сход авиационного боеприпаса". Из-за падения бомбы пострадали три человека.

Затем росСМИ написали о падении в Брянске беспилотника с бомбой внутри. Сообщалось, что БПЛА переносил заряд из пластического взрывчатого вещества.

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