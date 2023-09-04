Школы и торговые центры столицы РФ получили сообщения о "минировании", сообщают росСМИ.

Москву "атаковали" сообщениями о минировании местных школ и торговых центров после аналогичной волны утренних предупреждений в Киеве.

Об этом сообщили пропагандистские "РИА Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Школы и торговые центры Москвы получили сообщение о "минировании", предварительно, из Украины", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что несмотря на "опасность", никакой эвакуации не проводится.

Киев захлестнула волна сообщений о "заминировании"

Напомним, сегодня утром в Киев поступила "волна" предупреждений о минировании всех средних школ и колледжей. ГСЧС организовала проверки заведений на предмет наличия опасных боеприпасов.

В КМВА призвали украинцев сохранять спокойствие и уточнили, что администрации школ будут принимать решение об эвакуации по мере развития ситуации.

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