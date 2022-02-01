Более 70% таких сообщений поступают из России и ОРДЛО, а 10% - из Беларуси.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с начала года зафиксировано более тысячи сообщений о заминировании около 10 тыс. объектов по всей Украине. Большинство из них поступали из России и ОРДЛО.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"На сегодня с начала года имеем около тысячи сообщений о минировании, которые касались около 10 тыс. объектов по всей Украине", - отметил Монастырский.

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"Относительно самих аспектов минирований, конечно это организованное явление... Конечно, мы понимаем, откуда идет угроза, ведь более 70% IP-адресов электронных почт, с которых поступают сообщения, и телефоны, с которых эти сообщения поступают, - это Российская Федерация, ОРДЛО. И 10% - из Республики Беларусь", - сообщил министр.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины также заявили что за волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия.

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