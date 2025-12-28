Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли правила ухода за цветком

При правильном уходе эти яркие цветы будут радовать глаз каждую зиму.

Амариллис растет из луковицы и часто встречается в питомниках и садовых центрах в холодное время года. Эти цветы часто выращивают как комнатные - они цветут зимой и переходят в состояние покоя при наступлении тепла.

Самое главное, они очень неприхотливы, если обеспечить им правильный уход, пишет Marthastewart. Садоводы рассказали, как заставить эти растения цвести снова через год, и нужно ли хранить их луковицы.

Луковицы амариллиса отличаются от многих других. Необходимо, чтобы верхняя их треть оставалась открытой.

"После того, как цветок отцветет, его нужно оставить там, где он получает как можно больше света, поливая по мере необходимости. Это поможет ему накопить достаточно крахмала и сахара, чтобы зацвести снова в следующем году", - сказала садовод Гейл Пабст.

Многие луковицы необходимо выкапывать после цветения и хранить до следующего сезона. Амариллис же обычно остается в горшке круглый год. "Им нужно расти все лето для получения энергии, а затем [им необходим] период покоя осенью, чтобы зацвести зимой", - рассказала об особенностях цветка Пабст.

Амариллис подаст сигналы о приближении к концу фазы роста. Его цветы отцветут, а листья начнут желтеть. Как только это произойдет, можно обрезать листья у основания, сказала садвод Ребекка Симонсма.

"Дайте луковице отдохнуть 8-12 недель", - сказала она. В это время луковицы можно оставить в горшке или выкопать и хранить без горшка. Однако в большинстве случаев луковицы амариллиса не нужно вынимать из горшка.

Пересадка в открытый грунт

"Амариллисы, выращенные в помещении, обычно переходят в состояние покоя, когда температура на улице повышается в начале лета. Однако именно в это время мы предпочитаем пересаживать их в сад, надеясь продлить их вегетационный период", - сказала садовод Бекки Хит.

Луковицы, пересаженные в открытый грунт все равно должны перейти в состояние покоя в рамках своего жизненного цикла. "Мы выкапываем наши луковицы из сада в конце лета, например, 1 сентября, и ставим их в темное, прохладное место без света и воды", - поделилась Хит.

Как сажать и ухаживать за амариллисом

Осторожно выньте амариллис из горшка и поместите его в темное место на период покоя. "Период покоя у них наступает в конце лета или начале осени, поэтому луковицы либо пересаживают в землю, либо хранят в горшках в течение летних месяцев", - сказала Пабст.

Более простой вариант - просто хранить луковицы в горшке. Только убедитесь, что выбранное место для хранения прохладное и сухое. Шкаф или подвал хорошо подойдут.

Если вы вынули луковицы из контейнера и хранили их в сухом и темном месте, то вам нужно будет пересадить их.

"Пересаживайте, если они хранились без горшка. Не сажайте слишком глубоко", - предупредила Симонсма и добавила, что амариллисы должны быть частично открыты, а не полностью засыпаны землей.

"Уровень почвы должен доходить только до основания шейки или верхней трети луковицы", - объяснила она.

