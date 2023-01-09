В Украину также будет отправлено эвакуационную машину TREVA 30.

Украина скоро получит новую партию танков от Чехии. На одном из танков оставил "автограф" глава чешского правительства Петр Фиала.

Чешский премьер-министр в Twitter сообщил, что защитники Украины получат танки Т-72.

"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", - написал Фиала.

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Он также добавил, что в Украину будет отправлено эвакуационную машину TREVA 30.

"Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине", - написал чешский лидер.

Военная помощь Чехии для Украины

Напомним, что Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия.

Раньше Чехия передала Украине танки, РСЗО, БМП и ПЗРК.

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.

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