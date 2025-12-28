Часть Киева до сих пор без отопления: в правительстве озвучили сроки восстановления

Подача отопления в дома происходит поэтапно, как того требует технологический процесс.

В большинстве домов Киева уже восстановлена подача тепла. До конца суток должны вернуть отопление и остальным. Об этом в своем Телеграм сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Продолжается ликвидация последствий обстрела Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение. В большинстве домов Киева и области отопление уже вернули", - написал он.

По словам Кулебы, работы по восстановлению теплоснабжения для остальных киевлян будут продолжаться в течение дня.

Видео дня

"До конца суток система заработает везде. Это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений. Централизованное водоснабжение восстановлено полностью", - добавил он.

Ситуация в Киеве после обстрела

Как писал УНИАН, на Левом берегу Киева ситуация с электроснабжением остается более сложной, чем на Правом, где энергетики уже смогли перейти от экстренных отключений к плановым графикам. Зато из-за перегрузки поврежденных сетей на Левобережье аварийные отключения продолжаются.

По данным ДТЭК, по графикам киевляне могут оставаться без света от минимум 4 до максимум 11 часов в зависимости от подгруппы, а после обновления в 12:40 ряду подгрупп продлили дневные отключения до 18:30 или 15:00, причем даже те потребители, для которых отключения не планировались, временно остались без электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: